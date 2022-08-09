Суд принял сторону бизнесмена Олега Бойко в споре с Google

Суд отклонил апелляцию Google LLC на решение предыдущей инстанции в пользу Олега Бойко

Московский городской суд 8 августа 2022 года рассмотрел апелляционную жалобу Google LLC (Гугл ЭлЭлСи) на решение Гагаринского районного суда, который удовлетворил иск бизнесмена Олега Бойко о прекращении выдачи в поисковике Google ссылок на сайты, содержащие недостоверную информацию о нем.

По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции суд признал обоснованным требование к Google LLC удалить из результатов поиска по фамилии и имени истца ссылки на сайты признанными судом недостоверными.

Решение Гагаринского районного суда, вступившее в законную силу 8 августа 2022 года, обязало Google LLC прекратить выдачу ссылок при показе результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы Google, содержащих имя и фамилию Олега Бойко на сайт в сети интернет. Копии соответствующих документов имеются в распоряжении редакции.

По словам адвоката Олега Бойко Алексея Тындика, Google LLC не смог представить убедительных доводов, в соответствии с которыми он продолжал предоставлять пользователям ссылки на ресурсы, содержащие информацию, признанную судом недостоверной и порочащей.

Ранее Олег Бойко выиграл несколько исков в судах как России, так и стран ЕС и получил судебные решения о признании размещенной на веб-ресурсах информации недостоверной и порочащей его честь и достоинство. Тем не менее Google LLC на неоднократные обращения с просьбой в соответствии с законом удалить данные сайты из результатов поиска по фамилии и имени истца ответил отказом. На выигранный суд в декабре этого года Google LLC подал апелляцию, но проиграл 8 августа 2022 года.

Стоит отметить, что Бойко не требовал суд привлечь Google LLC к ответственности, не выдвигал требование о возмещении ущерба, а просил убрать из выдачи ссылки на информацию, которая нарушает законные права истца и уже была признана недостоверной и порочащей вступившим ранее в законную силу судебным актом.

Бизнесмен Олег Бойко был вынужден обратиться в суд с иском, основанным на статью 10.3 ФЗ «Об информации» и напомнить Google LLC о его обязанности не выдавать ссылки на ресурсы, информация на которых признана в судебном порядке недостоверной.

Адвокат истца подчеркнул, что данное дело является важным прецедентом, поскольку суд впервые обязал Google LLC убрать из результатов поиска информацию уже признанную порочащей и недостоверной. Решение суда показывает, что бизнесмены могут окончательно отстаивать свои права, даже несмотря на то, что борьба за удаление недостоверной информации с мировым гигантом может длиться годами.

В основном истцы используют статью 152 ГК РФ, направляя исковые заявления о признании сведений, распространенных в сети Интернет, недостоверными и порочащими честь и достоинство. Google LLC никогда такие решения добровольно не исполняет, так как стороной по таким искам не является. Это позволило ему ранее многократно отказать удалить из результатов поиска информацию, которая признана судом недостоверной.