В Европе заговорили о необходимости нормировать газ для компаний

ESM: без российского газа в Европе придется нормировать снабжение компаний зимой

Если Европа останется без поставок российского газа и ее собственные запасы истощатся, к концу года в регионе придется нормировать снабжение компаний. Об этом говорится на сайте Европейского механизма стабильности (ESM).

Аналитики утверждают, что подобный сценарий возможен в случае полного прекращения поставок из России, а нормирование могло бы начаться уже в 2023 году, что привело бы к рецессии в регионе. По оценкам экспертов, сильнее остальных от этого могут пострадать Австрия, Бельгия, Германия и Италия. С другой стороны, Францию и Испанию, которые относительно независимы от российского газа, это почти не затронет.

«В начале 2023 года потребуется нормирование газа, используемого компаниями, в результате чего потребление газа в Германии, например, упадет примерно на 40 процентов ниже уровня, ожидаемого без нормирования», — прогнозируют в ESM. Аналитики допускают, что энергоемким секторам экономики будет необходимо сократить производство. Это значит, что ВВП еврозоны рискует сократиться на 1,7 процента, а безработица вырастет.

В ESM подчеркивают, что в целом зависимость еврозоны от российских энергоресурсов снизилась по сравнению с прошлыми годами, но пока этого недостаточно.

В начале августа европейские страны согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой на 15 процентов. Меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года, снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно.