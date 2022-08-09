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Беременная женщина неожиданно родила ребенка возле бассейна

Good Morning America: американская спасательница Натали Лукас приняла роды у бассейна

Фото: Courtesy YMCA of Northern Colorado

В американском штате Колорадо 18-летняя спасательница Натали Лукас приняла роды у посетительницы общественного бассейна. Об этом сообщает сайт телепередачи Good Morning America.

Лукас была на посту и сразу обратила внимание на беременную посетительницу Тессу Райдер и ее мужа Мэтью Джонса. Женщина часто ходила в бассейн, поскольку вода облегчала неприятные ощущения, связанные с тем, что плод давил ей на нерв в области бедра. «Мы не знали, когда жена родит ребенка, произойдет ли это в тот день или на следующей неделе. Единственное, что мы могли сделать, это постараться создать условия, в которых ей будет как можно комфортнее, отсюда и все походы в бассейн», — рассказывает Джонс.

Райдер зашла в бассейн и спустя несколько минут неожиданно почувствовала дискомфорт. Когда она вышла из бассейна на помост, у нее отошли воды. Спасательница поспешила к супругам и предложила им свою помощь. Она попросила одного из посетителей бассейна вызвать бригаду скорой помощи, принесла полотенца и медицинские принадлежности.

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«Супруги были очень спокойными, что меня удивило, — вспоминает спасательница. — Поэтому я старалась держать себя в руках, оставаться рядом и задавала вопросы, чтобы сосредоточить их внимание на ребенке и убедиться, что они чувствуют себя комфортно».

Ребенок появился на свет меньше чем через пять минут с начала родов. Ожидая прибытия скорой помощи, Лукас и супруги разговаривали с оператором по телефону и следили, чтобы ребенок дышал.

Новорожденного назвали Тобин Томас Райдер. Он родился без каких-либо осложнений, и теперь у него есть пожизненное членство в молодежной волонтерской организации, где работает Лукас.

«Такое определенно не забудешь, — признается девушка. — Я буду рассказывать эту историю еще много лет». Джонс был очень благодарен спасательнице за помощь при рождении сына. По словам молодого отца, девушка сыграла для них роль доулы или акушерки.

Ранее сообщалось, что беременная жительница китайской провинции Чжэцзян внезапно родила посреди улицы на глазах прохожих. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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Алиса Удовик
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