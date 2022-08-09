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Белый дом признал наличие у Байдена остаточных явлений после COVID-19

Белый дом сообщил, что у Байдена есть остаточные явления после COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена признала наличие у главы государства некоторых остаточных явлений после того, как он перенес COVID-19. Отмечается, что ему иногда приходится пользоваться ингалятором, сообщает РИА Новости.

«То, что мы видим сейчас, — это остаточные явления. У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что у американского лидера были проблемы с кашлем еще до того, как он заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее Байден, у которого дважды за последний месяц выявляли коронавирус, сильно раскашлялся во время пресс-конференции, которая состоялась близ Белого дома по случаю подписания «Законопроекта о чипах». Он еле закончил свою речь, постоянно прерываясь из-за кашля.

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Марина Совина
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