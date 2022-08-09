Сильный кашель Байдена привлек внимание журналистов

Daily Mail: президент США Джо Байден раскашлялся во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден, у которого дважды за последний месяц выявляли коронавирус, сильно раскашлялся во время пресс-конференции, которая состоялась близ Белого дома по случаю подписания «Законопроекта о чипах». Этим он привлек внимание журналистов, сообщает Daily Mail.

Издание указывает, что американский лидер, у которого тесты с 6 августа не выявляли признаков инфицирования, еле закончил речь, постоянно прерываясь из-за кашля.

Отмечается, что глава государства появился на сцене в сопровождении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также лидера демократического большинства в сенате Конгресса США Чака Шумера, который провел законопроект через сенат. Журналисты отдельно отметили, что после выступления Байден как будто забыл, что Шумер только что пожал ему руку, и снова протянул ее для рукопожатия.

Две недели назад, 21 июля, Джо Байден заразился коронавирусом. Официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин. 6 августа глава Белого дома все же сдал отрицательный тест на COVID-19. Согласно выписке врача, американский лидер чувствует себя хорошо.

