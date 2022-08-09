Появилось видео последствий массового смертельного ДТП на российской трассе

Очевидцы сняли видео последствий массового смертельного ДТП в Краснодарском крае

Очевидцы сняли видео последствий массового смертельного ДТП на трассе в Краснодарском крае. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

Ранее сообщалось, что на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых подросток 14 лет. Авария произошла около шести утра 9 августа — автомобиль Honda Accord выехал на встречную полосу и врезался в машины Lada Largus и ВАЗ 21014.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, что попавшие в ДТП автомобили уже оттащили на обочину трассы. Один из автомобилей при столкновении пострадал так, что его капот и вся передняя часть полностью вмялись в кабину. На месте работают сотрудники полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что на трассе в Якутии два человека погибли в аварии с участием самосвала, еще двое пострадали.