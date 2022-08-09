В Европе высказались о приостановке выдачи краткосрочных виз россиянам

Еврокомиссия заявила, что некоторым россиянам визы должны выдаваться в любом случае

В Еврокомиссии заявили о том, что Визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

Как разъяснили в ведомстве, есть ряд некоторых категорий людей, которым визы должны выдаваться в любом случае. Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста уточнила, что орган готов рассматривать вопрос введения новых санкций в отношении России, однако воздерживается от комментариев по ограничению выдачи виз россиянам.

«Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — сказала Подеста.

Ранее в августе в посольстве Италии в Москве назвали ложной распространившуюся в социальных сетях информацию о случаях аннулирования виз граждан России в странах Шенгенской зоны. «Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений», — заявили в пресс-службе дипмиссии.