Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка оставила пятилетнюю дочь на сутки в запертой квартире без еды

В Иркутске полицейские эвакуировали с балкона сутки запертую в квартире без еды девочку

Фото: Telegram-канал «Babr Mash»

В Иркутске полицейские эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, которая сутки провела в запертой квартире без еды. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По данным издания, ребенка оставила мать. Плачущую несовершеннолетнюю россиянку заметил прохожий и обратился за помощью в МЧС.

Через дверь попасть в дом полицейские и спасатели не смогли. Им пришлось протягивать лестницу на четвертый этаж и спустить юную жительницу Иркутска вниз.

Когда ее вызволили, девочка пожаловалась, что хочет есть. По ее словам, мать ушла из дома и закрыла дочь на ключ. Сейчас
оперативники начали искать женщину, по факту случившегося организована проверка.

Ранее жительница Сочи бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня. Полиция передала документы по результатам проверки в следственные органы — матери детей грозит ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским
Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки
Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов
Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию
В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.