Россиянка оставила пятилетнюю дочь на сутки в запертой квартире без еды

В Иркутске полицейские эвакуировали с балкона сутки запертую в квартире без еды девочку

В Иркутске полицейские эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, которая сутки провела в запертой квартире без еды. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По данным издания, ребенка оставила мать. Плачущую несовершеннолетнюю россиянку заметил прохожий и обратился за помощью в МЧС.

Через дверь попасть в дом полицейские и спасатели не смогли. Им пришлось протягивать лестницу на четвертый этаж и спустить юную жительницу Иркутска вниз.

Когда ее вызволили, девочка пожаловалась, что хочет есть. По ее словам, мать ушла из дома и закрыла дочь на ключ. Сейчас

оперативники начали искать женщину, по факту случившегося организована проверка.

Ранее жительница Сочи бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня. Полиция передала документы по результатам проверки в следственные органы — матери детей грозит ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).