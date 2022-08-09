Оценены шансы баскетболистки Грайнер вернуться в спорт после тюрьмы

Баскетболистка УГМК Белякова заявила, что Грайнер может вернуться в спорт после тюрьмы

Капитан екатеринбургского УГМК Евгения Белякова оценила шансы американской баскетболистки Бриттни Грайнер вернуться в спорт после тюремного заключения. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это очень сложный вопрос. Особенно с учетом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение. Из декретного отпуска баскетболистки возвращаются — и часто играют еще лучше», — заявила спортсменка. По ее мнению, многое зависит от того, как сама Грайнер воспринимает свое положение. Белякова допустила, что американка может посвятить себя другим делам.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.