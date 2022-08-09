Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьера Эстонии

Зампред СБ Медведев назвал хренью слова премьера Эстонии о запрете выдачи виз россиянам

Слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи виз россиянам являются «нацистской хренью». Такое заявление опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, ему так и хочется ответить «эстонской тетке» словами основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Дзержинского.

«Очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу.

Помимо Каллас, данную ограничительную меру поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. До этого крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам.