Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в России соотечественника

Футболист сборной Польши Крыховяк поддержал оставшегося играть в «Спартаке» Мацея Рыбуса

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, арендованный саудовским «Аль-Шабабом», высказался о решении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса продолжить карьеру в России. Его слова приводит SportoweFakty.

Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в Российской премьер-лиге соотечественника. «Мацей больше связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом», — заявил он. Крыховяк подчеркнул, что никто в сборной Польши не осуждает Рыбуса.

Рыбуса отстранили от выступлений за сборную Польши из-за перехода в «Спартак» 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей, в которых он забил два гола и отдал 14 результативных передач.