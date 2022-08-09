Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
21:30 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
11 августа
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в России соотечественника

Футболист сборной Польши Крыховяк поддержал оставшегося играть в «Спартаке» Мацея Рыбуса
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, арендованный саудовским «Аль-Шабабом», высказался о решении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса продолжить карьеру в России. Его слова приводит SportoweFakty.

Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в Российской премьер-лиге соотечественника. «Мацей больше связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом», — заявил он. Крыховяк подчеркнул, что никто в сборной Польши не осуждает Рыбуса.

Рыбуса отстранили от выступлений за сборную Польши из-за перехода в «Спартак» 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей, в которых он забил два гола и отдал 14 результативных передач.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об ударе по крупному складу боеприпасов в Умани
Украина остановила прокачку российской нефти в Европу
В Минобороны рассказали об уничтожении наемников в рядах ВСУ
Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
16-летняя россиянка надругалась над второклассником
Врач раскрыл методику быстрого похудения без диет и спортзала
Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS
Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены отобрать недвижимость россиян
Подростки нашли гранаты на полигоне Росгвардии и взорвали их у детской площадки
Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в России соотечественника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.