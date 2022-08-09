Стали известны подробности о взрывах в Крыму

Очевидец Мария рассказала о восьми взрывах и потоке машин в Крыму

По словам очевидцев, в Крыму были слышны от 8 до 12 взрывов. Местные жители и отдыхающие стали большим потоком покидать район происшествия. Подробности о взрывах на полуострове «Ленте.ру» рассказали очевидцы.

В Крыму, вблизи села Новофедоровка, произошло несколько взрывов, сообщил Telegram-канал «Baza». По данным издания, первый взрыв произошел в районе трех часов дня по местному времени. Информации о пострадавших пока нет. Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков подтвердил взрывы на полуострове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы сейчас отдыхаем на территории базы отдыха "Прибой", это в Сакском районе, — рассказала «Ленте.ру» очевидец Мария. — Мы услышали взрывы и вышли на дорогу посмотреть. Произошло уже, наверное, восемь-девять взрывов. Что именно происходит, непонятно. Сказали, что горит аэродром. Не было видно ни выстрелов, ни самолетов, ничего. Но мы видели огненный столб дыма».

Женщина добавила, что со стороны аэродрома в сторону Евпатории выехало большое число машин. «Машины валят просто нескончаемым потоком», — поделилась Мария.

Эту информацию подтвердила местная жительница Ирина (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

«Друг рассказал, что было слышно 12 взрывов у пятачка, там, где аэродром. Он сейчас пытается уехать», — сказала девушка.

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