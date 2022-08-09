В России оставили в силе приговор американцу Риду после его обмена на Ярошенко

В Москве суд оставил в силе приговор американцу Риду, обменянному на летчика Ярошенко

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве не нашел оснований для отмены обвинительного приговора за нападение на полицейских американскому студенту Тревору Риду, которого обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения кассационной жалобы адвокатов осужденного, которые настаивали на отмене чрезмерно жесткого наказания и пересмотре дела, суд оставил в силе приговор.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил студента из Техаса к девяти годам лишения свободы, признав виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. К прибывшим по вызову полицейским Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на силовиков — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на Ярошенко на территории Турции. Российского летчика задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.