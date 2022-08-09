Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате песни Playas Gon' Play

Американская певица Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате. Об этом сообщает Variety.

Певица заявила, что текст песни Shake It Off был полностью написан ею. Она добавила, что никогда не слышала трек Playas Gon' Play группы 3LW, в плагиате которого ее обвиняют. Тейлор Свифт также пояснила, что она не могла услышать песню Playas Gon' Play, поскольку ее родители запрещали ей смотреть музыкальные программы, пока ей не исполнилось 13 лет.

Композиция Playas Gon' Play вышла в 2000 году и заняла 81-ю строчку чарта Billboard. Hot 100. Релиз песни Свифт состоялся в 2014 году.

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