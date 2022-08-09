Блогерша сделала тату у неумелого мастера и показала результат

Блогерша Лори Маккриди сделала тату в виде розы на пальце и получила абстрактное пятно

Блогерша Лори Маккриди сделала татуировку у неумелого мастера и показала результат работы. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом lorimccready решила набить татуировку в виде цветка розы из тонких линий на среднем пальце руки. Сообщается, что предварительно девушка показала мастеру образец на фото, однако он не принял его во внимание.

В упомянутом видео Маккриди сравнила ожидаемый рисунок с тем, что получила в действительности. На размещенных кадрах видно, что тату выполнено непрофессионально: линии оказались слишком толстыми, из-за чего узор слился в абстрактное пятно и мало походил на цветок. «Ошибка сделана. Не знаю, смеяться мне или плакать», — прокомментировала публикацию Маккриди.

В мае блогерша из США Джессика Ганседо сделала тату в память о своей прабабушке и осталась с рисунком кочана капусты на теле. Девушка рассказала о том, как в 18 лет захотела сделать изображение в виде цветка ириса с лепестками-крыльями. Имея ограниченный бюджет, она записалась к первому попавшемуся мастеру и пожалела об этом: рисунок был выполнен некачественно и больше походил на овощ.