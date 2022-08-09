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Оценено влияние татуировок американки Грайнер на жизнь в российской тюрьме

Мастер Удалец заявил, что татуировки Грайнер не спровоцируют конфликты в российской тюрьме

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Мастер по татуировкам Юрец Удалец оценил влияние татуировок американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, на жизнь в российской тюрьме. Его слова приводит «Матч ТВ».

Удалец заявил, что татуировки спортсменки не имеют к криминальному миру никакого отношения, поэтому не должны спровоцировать конфликты. «Видно, что тату сделаны не кустарным способом, как это делается на зонах. И звезды, которые у нее на ключицах расположены, относятся к морским звездам. В России "отрицалам" делали несколько иные звезды», — рассказал он.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Анастасия Борисова
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