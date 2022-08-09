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У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием

«Ъ»: у московских театров начались проблемы с оборудованием из-за санкций Запада

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

В крупных московских театрах из-за санкций со стороны запада возникли проблемы со специальным оборудованием. Наиболее остро вопрос стоит со световой техникой, поставки которой шли из Европы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Весной цены на новое европейское оборудование, пульты, прожекторы и другое выросли в среднем на 200–250 процентов, рассказал собеседник издания, близкий к театру ГИТИСа. — Сейчас ETC, как и другие бренды из США, не купить совсем, остальные, вроде Clay Paky (итальянский производитель — прим. Ленты.ру), можно достать через параллельный импорт, но проблема в том, что он не налажен».

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По данным издания, старую технику отремонтировать проблематично из-за неимения оригинальных запчастей. Для решения проблем театры намерены прибегать к китайским аналогам. В среднем, по оценке собеседника, близкого к ГИТИСу, раз в два месяца на ремонт отправляется около пяти приборов.

«А иногда в крупном театре что-то ломается каждый день, а сроки ремонта затягиваются из-за того, что нет запчастей. У обычных ламповых приборов нужно менять цоколи и линзы, у прожекторов — шторки, шторки диммера и блоки питания», — отмечает собеседник.

Ранее сообщалось, что поставки электронной техники в Россию уменьшились в 3-4 раза к концу весны 2022 года. Владельцы компаний считают, что заметный дефицит техники в рознице может начаться уже осенью. В свою очередь, ритейлеры продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент.

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Юлия Мискевич
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