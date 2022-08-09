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Обыски в поместье Трампа объяснили

Американист Рогулев: обыск у Трампа может быть связан с незаконным вывозом документов

Фото: Terry Renna / AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит в отношении бывшего президента США Дональда Трампа сразу несколько расследований. Очевидно, что обыск в его поместье связан с одним из них, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели обыск в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, он продлился девять часов. Об этом сообщил сам бывший глава государства.

Обыск связан с тем, что против него продолжаются расследования

Юрий Рогулевдиректор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

«Работает комитет Конгресса, созданный по расследованию событий 6 января. Речь идет о штурме Капитолия после выборов в январе 2021 года: у Капитолия собралась толпа сторонников Трампа, после чего они пошли на штурм с целью не допустить утверждения результатов выборов. В связи с этим и проводятся различные мероприятия», — сообщил Рогулев.

Также против бывшего президента США проводится расследование о ненадлежащем обращении с архивными документами, а именно — о незаконном вывозе документов в поместье Мар-а-Лаго после окончания президентского срока.

Американист отметил, что экс-президент США будет высказываться в свойственной ему манере. «Конечно, Трамп будет протестовать, будет делать заявления. Но в реальности-то он что может сделать? Это действия официальных властей. Они проводят эти расследования. Трамп запретить их не в состоянии. Так что будет протестовать, будет выступать, но не более», — считает он.

Дональд Трамп связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло, однако отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе. По его словам, он пока раздумывает, когда объявить о своем решении — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс.

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Алена Шевченко
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