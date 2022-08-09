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Российский суд рассмотрит дело руководителей школы при общине Виссариона

В Новосибирске суд рассмотрит дело руководителей секты «Церковь последнего завета»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрит дело руководителей секты «Церковь последнего завета» Виссариона (Сергея Торопа) и его соратников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд оставил в СИЗО до 11 октября всех фигурантов дела.

Мужчин обвиняют по части 1 статьи 239 («Создание НКО, посягающей на личность и права граждан»), пунктам «а» и «б» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пункту «г» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

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Помимо этого, Следственный комитет России добавил Ведерникову, руководителю школы при общине, обвинение по части 4 статьи 159 («Особо крупное мошенничество») УК РФ. По версии следствия, с 2017-го по 2019 год соратник Виссариона тратил на свои нужды деньги, выделенные на школу общины. Ущерб составил пять миллионов рублей.

В декабре 2020 года суд Новосибирска наложил арест на имущество лидеров секты «Церковь последнего завета» Торопа, Редькина и Ведерникова. Общая сумма арестованного имущества оценивается в восемь миллионов рублей.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

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Екатерина Власова
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