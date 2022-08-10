Туристам назвали действенные способы избежать очередей в аэропортах

Турагенты: чтобы избежать очередей на посадку, следует вылетать из небольших аэропортов

Эксперты туристического агентства eShores назвали путешественникам несколько действенных способов избежать многочасовых очередей в аэропортах. Своими советами они поделились с Daily Star.

Отмечается, что одним из доступных вариантов экономии времени может стать приобретение услуги ускоренного прохождения посадки на рейс. «У некоторых авиакомпаний можно купить ускоренное прохождение <...>, что позволяет вам пропустить очередь на регистрацию, проверку безопасности и очередь на посадку на рейс», — рассказали специалисты.

Кроме того, чтобы избежать очередей, туристам следует вылетать из небольших авиагаваней. «В маленьких аэропортах меньше рейсов, прибывающих примерно в одно и то же время, что автоматически ускоряет очереди как на проверку безопасности, так и на регистрацию багажа», — заключили турагенты.

Также отдыхающим посоветовали во время пиковых загрузок воздушных гаваней, например, в летний период, стараться путешествовать без багажа и умещать все необходимые вещи в ручную кладь. Кроме того, чтобы ускорить регистрацию и досмотр, рекомендуется заранее подготовить все необходимые паспорта, проездные документы и, если требуется, результаты тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что в Великобритании набирает популярность новый способ не стоять в очередях в аэропорту — пассажиры стали чаще имитировать травмы и садиться в инвалидные коляски, чтобы их пропустили первыми. В Хитроу назвали такой способ возмутительным и подвергли его жесткой критике.