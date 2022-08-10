Трансгендер с внешностью Барби появился на публике в откровенном наряде

Бразилец Родриго Алвес появился на публике в красном платье с разрезами на бедре и животе

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, появился на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 39-летний уроженец Бразилии предстал в красном платье с разрезами на левом бедре и животе, а также с V-образным декольте. При этом на опубликованных фото видно, что телезвезда нанес на губы помаду в тон наряду, а волосы уложил в легкую волну.

Многие подписчики удивились внешнему виду Алвеса, о чем принялись писать ему в комментариях под публикацией. «Некрасиво сделал он в области бедер. И глаза натянули так, что складывается ощущение, что скоро не закроет их», «Как странно он выглядит», «Это ужасно некрасиво», «Будет мне это снится в страшных снах», «Вы меня простите, но ваше тело ужасно. Вы потратили столько денег на это безобразие», — высказывались они.

В то же время нашлись и те, кто поддержал телезвезду. «Королева», «Потрясающий наряд», «Выглядишь отлично», «Очень горячо!», «Вау, ты такой красивый и словно сияешь», — писали юзеры.

Известно, что в январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.