Сооснователь Amnesty International Вестберг ушел с поста из-за доклада о преступлениях ВСУ

Сооснователь шведского офиса организации Amnesty International Пер Вестберг ушел со своего поста. Об этом он сообщил в интервью газете Svenska Dagbladet.

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество [с этой организацией]», — заявил он. Вестберг уточнил, что уволился из-за несогласия с выводами скандального доклада о реальных военных преступлениях, совершенных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ)

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В докладе говорится, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Доклад возмутил украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что правозащитная организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».