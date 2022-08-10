В Армении объявили о создании движения за отставку Пашиняна

Армянский политик Казарян заявил о создании «Движения независимости» за отставку Пашиняна

Бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении, оппозиционный политик Эдгар Казарян сообщил, что создает «Движение независимости». Целью должна стать отставка нынешнего премьер-министра республики Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами у здания правительства Казарян заявил журналистам, что Армения «стоит перед угрозой катастрофы» из-за готовности нынешних властей идти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорно-Карабахского урегулирования. «Впервые армян в мирное время намерены депортировать армянские же власти», — высказался оппозиционер.

«Я призываю начать новое движение, которое будет называться Движением независимости. Оно должно начаться 23 августа — в день принятия в 1990 году Декларации о независимости и завершиться 21 сентября — в день обретения Арменией в 1991 году независимости. То есть, как минимум 21 сентября Никол Пашинян уже не должен быть премьер-министром», — заявил Казарян.

Он также назвал способы отстранения Пашиняна от власти: добровольная отставка, действия генерального прокурора и импичмент со стороны парламента.

8 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Отмечается, что во время беседы они также обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и подтвердили необходимость реализации всех положений трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой.