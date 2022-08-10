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Синтезирован антибиотик против супербактерий

В Университете штата Иллинойс синтезировали антибиотик против супербактерий

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Университета штата Иллинойс синтезировали химическое соединение, которое подавляет размножение лекарственно устойчивых бактерий в лабораторных экспериментах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.

Исследователи модифицировали антибиотик, действующий против грамположительных бактерий, чтобы он мог бороться с грамотрицательными бактериями — патогенными микроорганизмами, который вызывают широко распространенные инфекции, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и инфекции кровотока. Грамотрицательные бактерии трудно поддаются лечению из-за ряда защитных систем, в том числе прочные клеточные стенки, не пропускающие токсичные вещества, и механизмы, выводящие антибиотики из клетки. Бактерии с множественной лекарственной устойчивостью называют супербактериями.

Структурно измененный антибиотик, получивший название фабимицин, оказался эффективным в уничтожении более чем 300 клинических изолятов, устойчивых к лекарственным препаратам, в том числе Еscherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii. Он подавлял активность фермента FabI, который катализирует биосинтез жирных кислот у бактерий.

При этом препарат оставался неактивным в отношении некоторых грамположительных безвредных микроорганизмов, которые живут в организме человека в составе здоровой микрофлоры. Фабимицин снижал число устойчивых к антибиотикам бактерий у мышей с пневмонией или инфекциями мочевыводящих путей.

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Александр Еникеев
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