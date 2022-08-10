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Сотрудница российской полиции попала в ДТП со стадом баранов

В Ставропольском крае 47-летняя майор полиции врезалась на машине в стадо баранов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Ставропольском крае 47-летняя майор полиции попала в аварию и сбила баранов. Об этом в среду, 10 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, женщина на машине ехала из города Благодарный в поселок Ханкала на службу. Однако недалеко от поселка Искра она врезалась в стадо животных. В результате ДТП семь баранов пострадали, а сотрудница полиции попала в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

В настоящий момент женщина уже лечится дома, а правоохранители проворят проверку по факту инцидента и ищут хозяина скота.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае с участием маршрутного такси, в результате которого погибли восемь человек.

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Екатерина Власова
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