В крымском селе построили баррикады для защиты от бесчинствующих кабанов

Жители крымского села Родное построили баррикады для защиты от уничтожающих урожай кабанов

В крымском селе Родное бесчинствуют дикие кабаны. Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».

Очевидцы рассказали, что 200-килограммовые звери забираются в огороды, крушат постройки и уничтожают урожай. Для защиты от кабанов жители Родного построили баррикады и «гремели всем, чем можно греметь», но так ничего и не добились.

Сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) увели кабанов из деревни, однако отказались их отстреливать. В организации утверждают, что не имеют права применять оружие в рамках охотничьего надзора на территории населенного пункта.

Мы порекомендовали гражданам обратиться в Севприроднадзор официально. После этого включается «машина». Подготавливаются соответствующие приказы на регулирование численности диких кабанов, преобладающих в наших лесах. После этого отводится эта свинка на расстояние 200-300-500 метров от населенного пункта, и тогда только можно произвести мероприятия представитель Севприроднадзора

В 2020 году сообщалось, что жители трех сел в Астраханской области пожаловались на стадо диких верблюдов, которое бесчинствует в окрестностях. Они утверждали, что из-за верблюдов люди стараются не выходить на улицу по одному и не выпускают детей.