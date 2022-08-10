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Эксперт рассказала об истинном содержании «скандальных» мемуаров принца Гарри

Express: эксперт Кинси Шофилд рассказала об ожиданиях от книги принца Гарри
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Daniel Leal-Olivas / Reuters

Эксперт по британской королевской семье Кинси Шофилд рассказала, каким, по ее мнению, будет истинное содержание книги принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ожидается, что мемуары принца Гарри выйдут в конце 2022 года. Британские таблоиды утверждают, что члены королевской семьи с опаской ждут от книги откровений о скандальных деталях жизни в Виндзорском замке, которые до сих пор удавалось скрывать от любопытствующей публики.

Кинси Шофилд полагает, что подобные ожидания напрасны. По ее мнению, Гарри не станет копаться в грязном белье, поэтому в мемуарах вряд ли будет содержаться какая-либо информация, способная повредить королевской семье.

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«Он расскажет о смерти матери и, думаю, будет говорить о том, как это повлияло на него в молодости, и как эти эмоции превратили его в того лидера, которым он является сегодня», — пояснила она.

Шофилд считает, что Гарри не захочет окончательно сжигать мосты еще и потому, что его детям могут быть выгодны связи с британской королевской семьей. «Позволит ли его издатель людям вроде нас обсуждать, какие ужасные вещи могут быть упомянуты в книге? Конечно, ему же хочется, чтобы ее покупали», — отметила эксперт.

Шофилд полагает, что Гарри планирует использовать книгу для построения собственного имиджа. «По-моему, он пытается показать себя еще одним Марком Цукербергом или Бараком Обамой, то есть человеком, которому будут платить по 100 тысяч долларов за речь перед какими-нибудь богатеями в Майами», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в американском городе Монтесито, штат Калифорния, неизвестные дважды попытались проникнуть на территорию особняка, где живут принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Оба вызова были зарегистрированы полицией как инциденты, связанные с незаконным проникновением, имущественным преступлением и «подозрительными обстоятельствами».

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Алиса Дмитриева
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