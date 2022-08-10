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МИД Британии вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня

МИД Британии вызвал посла Китая Цзэгуана и потребовал объяснений по ситуации с Тайванем

Фото: Taiwan Military News Agency / Reuters

Посла Китая в Великобритании Чжэна Цзэгуана вызвали в МИД страны из-за ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, передает РИА Новости.

Министр рассказала, что потребовала от китайского дипломата объяснений действий его страны. «В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе», — добавила она.

Ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», в которой пообещали искать всевозможные варианты мирного воссоединения Китая с Тайванем. При этом Пекин не исключил силового варианта решения вопроса.

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Виктория Кондратьева
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