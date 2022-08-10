Россиян предупредили о риске возникновения рака из-за употребления горячей пищи

Оториноларинголог Зимина предупредила о возникновении рака из-за употребления горячей пищи

Оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина в беседе с Ura.ru предупредила россиян о том, что в некоторых случаях из-за употребления горячей пищи может возникнуть рак полости рта и пищевода. По ее словам, риск появления смертельно опасного заболевания у любителей такой пищи вдвое выше, чем у других.

«При контакте горячих напитков и пищи со слизистой оболочкой возникают ожоги. Если регулярно обжигать губы, ротовую полость и слизистую оболочку ротоглотки, то снижается чувствительность вкусовых рецепторов и может присоединиться инфекция. Напитки и пища очень высоких температур, выше 60 градусов на регулярной основе увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода в два раза», — заявила специалист.

Особо тщательно подходить к процессу приема пищи она призвала людей, у которых имеются признаки гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, язвы и атрофического гастрита. Врач отметила, что не стоит употреблять напитки, температура которых превышает 50-55 градусов.

Ранее ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что перфтороктановый сульфат (ПФОС), который широко распространен в бытовой среде, может вызывать наиболее частую форму рака печени — гепатоцеллюлярную карциному.