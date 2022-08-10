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Раскрыта стоимость роскошного автомобиля сына Бекхэма

Daily Mail: стоимость McLaren 765LT Бруклина Бекхэма составляет 21,8 миллиона рублей

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Журналисты Daily Mail раскрыли стоимость роскошного автомобиля сына бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклина Бекхэм-Пельтца. Материал появился на сайте издания.

Редакторы опубликовали снимки папарацци, на которых знаменитость запечатлен в белой футболке, джинсах и кедах в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах он выходит из машины McLaren 765LT красного цвета. Отмечается, что стоимость указанного спорткара составляет 300 тысяч фунтов стерлингов (21,8 миллиона рублей).

По информации издания, ранее данный автомобиль принадлежал отцу Бруклина, однако в последнее время на нем ездит только он сам.

В июле Бруклин Бекхэм-Пельтц потерял контракт с экобрендом Superdry из-за предпочтений в еде. Манекенщик стал лицом марки в ноябре 2021 года, а через восемь месяцев руководство компании досрочно разорвало сотрудничество с моделью. Причиной прекращения коллаборации с Бекхэмом стали негативные комментарии в соцсетях, появившиеся под видео, в котором последний готовит мясной стейк. Данный пост появился в аккаунте звезды сразу после рекламы кроссовок Superdry, выполненных из веганской кожи.

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Майя Пономаренко
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