Озвучена новая опасность редактирования генов с помощью CRISPR

Nature Communications: CRISPR оказалась способна повлечь за собой геномную нестабильность

Команда ученых из Института биомедицинских исследований Барселоны и фонда ICREA озвучила новую опасность, которую несет система редактирования генов CRISPR. Результаты исследования были описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

CRISPR или Cas9 применяется для быстрой и эффективной генной инженерии. Скорректировать ДНК удается с помощью разрыва в определенных участках хромосом и последующей замены фрагментов в геноме. Так, например, можно вносить определенные мутации, а также починить сломанные гены.

В новой работе специалисты проанализировали библиотеку CRISPR и обнаружили 3300 образцов, которые могут оказывать токсическое воздействие при использовании. Согласно полученным в результате расчетов данным, 15 процентов генов человека содержат в себе по крайней мере один токсический фрагмент, что может повлечь за собой риск геномной нестабильности. Оказалось, что такой эффект обусловлен белком-супрессором опухолевого роста p53, который активизируется рядом с определенными участками редактирования, а также под воздействием эпигенетических факторов.

Исследователи считают, что следует избегать работы в этих «опасных» местах, чтобы сделать систему CRISPR более безопасной и эффективной.

В июле 2022 года в Бостонской детской больнице в штате Массачусетс (США) заявили об опасности применения CRISPR из-за ретротранспозиции.