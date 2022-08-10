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Звезда фильма «Холоп» рассказала об ощущении страха в Петербурге

Актриса Дибцева рассказала, что ей было страшно жить в спальном районе Петербурга

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса, звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева рассказала, что 1990-е годы проживала в спальном районе Санкт-Петербурга. Артистка вспомнила, что в то время ей было страшно в городе. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, в 1990-е годы в этом районе происходили многочисленные разборки. Она боялась заходить в подъезды, ездить в лифтах. Дибцева отметила, что в то же время подобные районы соседствовали с дворцами и красивыми набережными.

«Это был жесткий район с постоянными разборками, гопниками. Я помню ощущение страха, когда ты боишься зайти в подъезд. На лифте нельзя ехать, по черной лестнице нельзя идти. Очень много всего было страшного. При этом Петербург прекрасный: Эрмитаж, дворцы, набережные. Это были два разных полюса», — объяснила актриса.

Ранее Дибцева рассказала о неудачной попытке попасть в реалити-шоу «Дом-2». После окончания школы актриса вместе с подружками отправила заявку для кастинга в проект. Однако девушек не выбрали, причины отказа актриса не стала раскрывать.

Нина Ташевская
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