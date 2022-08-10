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Впервые обнаружен газовый диск вокруг гигантской планеты

The Astrophysical Journal Letters: впервые обнаружен околопланетный газовый диск

Изображение: ALMA / A. Sierra

Астрофизики Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) впервые обнаружили околопланетный газовый диск, что предполагает наличие очень молодой экзопланеты. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые провели наблюдения за звездой AS 209, расположенной в 395 световых годах в направлении созвездия Тельца, с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили. Эту звезду окружает околозвездный или протопланетный диск, однако исследователи заметили в нем кольцевой зазор, которая указывает на формирование планеты-гиганта. При этом вокруг предполагаемой планеты астрономы заметили признаки околопланетного газового диска, который притягивается из околозвездного диска.

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Кандидат в околопланетный диск удален от родительской звезды на 200 астрономических единиц, а его диаметр достигает приблизительно 14 астрономических единиц. Масса вещества диска оценивается в 30 масс Земли, а его температура более чем на 35 кельвинов выше температуры околозвездного диска. Это указывает на некий механизм нагрева, который может поддерживаться аккрецией газа или за счет ударного взаимодействия с материалом околозвездного диска.

В 2019 году астрономы ALMA впервые обнаружили околопланетный диск, образующий луну-спутник, при наблюдении за молодой экзопланетой PDS 70c и подтвердили открытие в 2021 году. Новые наблюдения газа в околопланетном диске AS 209, которые в будущем могут проводиться с помощью телескопа Уэбба, могут раскрыть новые подробности о развитии планетарных атмосфер и процессах формирования спутников вокруг планет-гигантов.

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Александр Еникеев
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