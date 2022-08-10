Девушка застукала соседку за негигиеничным занятием у окна и возмутилась в сети

Девушка пожаловалась на соседку, которая бреет ноги и стрижет ногти у окна напротив

Девушка возмутилась, застукав свою соседку за негигиеничным занятием у окна напротив. Соответствующий пост анонимная пользовательница сети разместила на портале Reddit.

Так, юзерша пожаловалась на одну из арендаторов, которая бреет ноги и стрижет ногти, сидя у окна у прохожих на виду. Кроме того, автор поста отметила, что во время выполнения упомянутых процедур, ногти и волосы соседки «летят вниз» из форточки. «Я сойду с ума, если выйду из дома и мне на голову упадет ноготь или что-то еще. Это нормально или я чего-то не понимаю?» — поинтересовалась она.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях под публикацией. «У соседки явно что-то не в порядке», «Я заметила, что многие люди не обращают внимание на окружающих», «Может она не знает, что вы ее видите?», «Напугай ее, сказав, что кто-то собирает ее волосы и ногти», — писали юзеры.

В июле блогерша из США Эйдан Джейн стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах своего выбора. Девушка рассказала, что для свежего внешнего вида и хорошего самочувствия не требуется ежедневный душ. 23-летняя активистка бодипозитива считает, что делать это нужно только тем, кто занимается активной физической работой и спортом.