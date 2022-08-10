Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка застукала соседку за негигиеничным занятием у окна и возмутилась в сети

Девушка пожаловалась на соседку, которая бреет ноги и стрижет ногти у окна напротив

Фото: Imani Bahati / Unsplash

Девушка возмутилась, застукав свою соседку за негигиеничным занятием у окна напротив. Соответствующий пост анонимная пользовательница сети разместила на портале Reddit.

Так, юзерша пожаловалась на одну из арендаторов, которая бреет ноги и стрижет ногти, сидя у окна у прохожих на виду. Кроме того, автор поста отметила, что во время выполнения упомянутых процедур, ногти и волосы соседки «летят вниз» из форточки. «Я сойду с ума, если выйду из дома и мне на голову упадет ноготь или что-то еще. Это нормально или я чего-то не понимаю?» — поинтересовалась она.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях под публикацией. «У соседки явно что-то не в порядке», «Я заметила, что многие люди не обращают внимание на окружающих», «Может она не знает, что вы ее видите?», «Напугай ее, сказав, что кто-то собирает ее волосы и ногти», — писали юзеры.

В июле блогерша из США Эйдан Джейн стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах своего выбора. Девушка рассказала, что для свежего внешнего вида и хорошего самочувствия не требуется ежедневный душ. 23-летняя активистка бодипозитива считает, что делать это нужно только тем, кто занимается активной физической работой и спортом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на предложение блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей
Байден оговорился и пообещал спасти экономику США от улучшения
В Киеве заявили о прибытии в порт второго сухогруза с начала спецоперации
Индонезия понадеялась на встречу Путина и Зеленского на саммите G20
Нищенка приобрела лотерейный билет на подаяние и выиграла 74 миллиона рублей
Российский пограничник покончил с собой в квартире
Украине разрешили отсрочить выплаты по внешнему долгу
Индонезия заверила в надежной охране Путина на саммите G20
Очнувшиеся в беспамятстве на популярном курорте туристы заявили об изнасиловании
Бывший муж Бородиной рассказал о переезде на новую квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.