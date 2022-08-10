Жених и невеста устроили драку на свадьбе

NDTV: жених и невеста устроили драку во время свадьбы из-за того, кто кого первым накормит

Жених и невеста в Непале устроили ожесточенную драку из-за того, кто кого первым накормит во время свадьбы. На видео произошедшего обратило внимание NDTV.

На записи видно, как жених и невеста затеяли яростную драку во время свадебной церемонии. Короткое видео начинается с того, что одетые в традиционные свадебные наряды жених и невеста сидят на мандапе (индуистской площадке для проведения свадебной церемонии — прим. «Ленты.ру»).

Через несколько секунд пара начинает ритуал кормления друг друга, но все заканчивается тем, что пара начинает толкать и тянуть друг друга в разные стороны. В конце записи видно, как жених улыбается, когда невеста пытается насильно накормить его первой, а окружающие пытаются разнять пару.

Запись набрала более 70 тысяч лайков в соцсетях и вызвала смешанную реакцию пользователей. «Что вообще происходит на этом видео?» — написал один из пользователей. «Это традиция, которая предполагает, что жених и невеста соревнуются, кто кого раньше накормит, но тут они зашли слишком далеко», — пояснил другой. «Они могли хотя бы подождать, когда вернутся в отель, а не устраивать драку перед семьей и друзьями», — написал еще один автор комментария. «Что ж, это тоже способ начать отношения на всю жизнь», — подчеркнул четвертый пользователь.

Ранее сообщалось, что жених и невеста в индийском штате Ассам перед свадьбой подписали необычный брачный контракт, в котором пообещали друг другу не злоупотреблять пиццей и ежедневно ходить в спортзал. В документе также содержался запрет на походы на вечеринки поодиночке и оговорен пункт о том, что посещать магазины новобрачные будут каждые 15 дней.