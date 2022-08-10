Российский боксер Гассиев навал самую гостеприимную страну Европы

Российский боксер Мурат Гассиев навал Сербию самой гостеприимной страной Европы

Российский боксер Мурат Гассиев назвал европейскую страну, в которой почувствовал максимальное гостеприимство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если брать из Европы, то в Сербии самые доброжелательные люди. Везде они есть, но здесь как-то ко мне более тепло относятся», — заявил Гассиев. Боксер также отметил, что, находясь в Сербии, не чувствует себя вдали от дома.

26 августа 28-летний Гассиев проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем. Встреча пройдет в Белграде.

Гассиев — действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. На счету россиянина 28 побед в 30 поединках. Спортсмен потерпел одно поражение, еще один бой был признан несостоявшимся.