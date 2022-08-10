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Популярная в 1990-х годах прическа вернулась в моду

Стилист Аткин: прическа с двумя выпущенными прядями волос у лица вернулась в моду

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Звездный стилист Джен Аткин назвала прическу, которая была особенно популярна в 1990-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет о прическе, которая подразумевает две выпущенные у лица пряди. При этом остальные волосы собраны в пучок или хвост. Отмечается, что данная прическа вернулась в моду благодаря моделям Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Белле Хадид, а также певице Дуа Липе.

Аткин отметила, что на данный момент актуальны современные вариации названной укладки. «Вы можете сделать прическу объемной, взяв более крупные пряди прямо у пробора. Либо, чтобы придать своему образу романтичности, вы можете взять пряди потоньше прямо над ухом или дальше по линии роста волос», — рассказала парикмахер.

Кроме того, эксперт посоветовала завить пряди в легкие локоны, зафиксировать остальную часть волос заколками или заплести их в косы, а также собрать в пучок, предполагающий нарочитую небрежность.

В июле редакторы модного Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.

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Мария Винар
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