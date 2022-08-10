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Венгерские СМИ сочли приостановку транзита по «Дружбе» шантажом

Венгерские журналисты сочли приостановку транзита по «Дружбе» шантажом со стороны Киева

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Представители венгерских СМИ сочли приостановку транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию шантажом со стороны Киева. Такой точкой зрения поделились журналисты местного портала Origo.

Они заявили, что решение Киева прежде всего направлено против Венгрии и вызвано тем, что она не поставляет оружие Украине. Как сообщает издание, цели украинского президента Владимира Зеленского заключаются в желании создать как можно больше хаоса в Европе, а также в нанесении ответного удара Венгрии. «Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников», — подчеркивают авторы материала.

Ранее украинская государственная компания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу. По словам «Транснефти», транзит остановлен из-за невозможности российской стороны провести платеж за него на фоне санкций Евросоюза (ЕС).

Позже стало известно, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по «Дружба» через территорию Украины. Они также сообщили, что украинские и российские власти согласились на оплату транзита венгерской и словацкой сторонами..

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Варвара Кузьмина
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