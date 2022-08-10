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Стало известно о нестабильном состоянии отравившей трех внуков россиянки

Отравившая трех внуков и дочь россиянка была в нестабильном состоянии из-за смерти мужа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У обвиняемой в убийстве трех внуков и дочери-инвалида 49-летней россиянки было нестабильное психологическое состояние из-за смерти мужа. Об этом в среду, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также стало известно, что на нее негативно влияли накопившиеся бытовые конфликты. Отмечается, что женщине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным следствия, 11 декабря прошлого года в селе Александровка обвиняемая подмешала отраву в суп внукам трех, пяти и семи лет, а также 23-летней дочери-инвалиду. В итоге все четверо скончались через два дня. Причиной жестокой расправы, как считает следствие, стала внезапно возникшая личная неприязнь.

Экспертиза выявила, что все четверо умерли от отравления неизвестным веществом. Следственный комитет России возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. После задержания женщина призналась в содеянном и сказала, что добавила в молочную лапшу отравляющее вещество, найденное в бардачке машины покойного супруга.

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Елизавета Новикова
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