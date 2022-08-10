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Пожар в магазине «Леруа Мерлен» в Москве сняли на видео

В Москве вспыхнул пожар в магазине «Леруа Мерлен»
СюжетПожар в Москве:

В магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Лихачева в Москве вспыхнул пожар. Очевидец снял происшествие на видео, которое публикует «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что из магазина идет дым. На месте происшествия работают пожарные, а посетителей и сотрудников магазина вывели на улицу.

Возгорание началось на втором этаже магазина, сообщили в столичном МЧС Агентству городских новостей «Москва». Людей эвакуировали из здания до прибытия пожарных. На данный момент отрытое горение ликвидировано. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в сети появилось видео с последствиями мощного 17-часового пожара на складе Ozon в подмосковной Истре. На записи видно, что здание склада выгорело более чем наполовину. В зоне пожара рухнула крыша, уцелели только стены.

Константин Лысяков
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