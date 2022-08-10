Пережившего нападение подростка белгородского мальчика доставят в Москву

Пострадавшего при нападении подростка белгородского мальчика доставят вертолетом в Москву

Шестилетнего мальчика, который пострадал при нападении 16-летнего подростка на женщину с ребенком в белгородском селе Бессоновка, доставят вертолетом в Москву на лечение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Во время прямого эфира к главе региона обратилась сестра пострадавшей и рассказала, что у ребенка одно ранение в сердце и два в голову, у его матери несколько переломов лица, головы и конечностей.

«Мама сейчас находится в реанимации, под контролем врачей, состояние тяжелое, но стабильное. Мальчик сейчас подъезжает к Туле, где его ждет вертолет, и он будет доставлен в Москву», — сказал Гладков.

Также он объяснил, что раньше этого нельзя было сделать: был запрет на доставку ребенка, которому на тот момент еще не сделали все необходимые процедуры для дальнейшей транспортировки.

О нападении 16-летнего подростка стало известно 10 августа. Мать забрала сына из детского сада, по пути домой к ним подошел молодой человек и предложил вместе погулять. Молодая женщина ответила отказом, после чего молодой человек поочередно вонзил отвертку в голову ей и ребенку.

Преступника задержали. На данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и разбой.