Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах

АТОР: серфинг и ныряние с маской разнообразит пляжный отдых на Мальдивах

Представители туристической индустрии назвали необычные водные развлечения, которые разнообразят классический пляжный отдых на Мальдивах. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самым доступным занятием эксперты назвали снорклинг — ныряние с маской. Чтобы увидеть необычных морских обитателей (рыб-ангелов, рыб-попугаев, рыб-клоунов и скатов), туристам порекомендовали отправиться на дальние рифы, куда обычно организовывают экскурсии.

Еще один способ разнообразить путешествие — это серфинг. Самые большие волны можно поймать в период с апреля по октябрь. Для новичков подойдут локации на атолле Северный Мале Chickens, Cokes, Jailbreaks, Sultans. Профессионалам посоветовали обратить внимание на серф-споты Beacons, Tiger Stripes и Five Islands.

Кроме того, россиянам порекомендовали присмотреться к круизам на яхтах. Обычно они длятся около семи дней, включают питание полный пансион от шеф-повара и подразумевают остановки на необитаемых островах. «По утрам на яхте можно заниматься йогой, а вечером посещать джакузи и делать процедуры в SPA», — рассказали. АТОР.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала о повышенном спросе на туры на Мальдивы в Новый год. Стоимость путевок начинается от 450 тысяч рублей на двоих, при этом 140 тысяч рублей приходится на перелет в эконом-классе.