Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах

АТОР: серфинг и ныряние с маской разнообразит пляжный отдых на Мальдивах

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Представители туристической индустрии назвали необычные водные развлечения, которые разнообразят классический пляжный отдых на Мальдивах. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самым доступным занятием эксперты назвали снорклинг — ныряние с маской. Чтобы увидеть необычных морских обитателей (рыб-ангелов, рыб-попугаев, рыб-клоунов и скатов), туристам порекомендовали отправиться на дальние рифы, куда обычно организовывают экскурсии.

Еще один способ разнообразить путешествие — это серфинг. Самые большие волны можно поймать в период с апреля по октябрь. Для новичков подойдут локации на атолле Северный Мале Chickens, Cokes, Jailbreaks, Sultans. Профессионалам посоветовали обратить внимание на серф-споты Beacons, Tiger Stripes и Five Islands.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Кроме того, россиянам порекомендовали присмотреться к круизам на яхтах. Обычно они длятся около семи дней, включают питание полный пансион от шеф-повара и подразумевают остановки на необитаемых островах. «По утрам на яхте можно заниматься йогой, а вечером посещать джакузи и делать процедуры в SPA», — рассказали. АТОР.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала о повышенном спросе на туры на Мальдивы в Новый год. Стоимость путевок начинается от 450 тысяч рублей на двоих, при этом 140 тысяч рублей приходится на перелет в эконом-классе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево
Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына
В России одиннадцатилетний подросток поджег школу
Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах
Аксенов рассказал об ущербе от взрывов в поселке в Крыму
В России китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских
Впервые обнаружен газовый диск вокруг гигантской планеты
ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном
МЧС предупредило отдыхающих в подмосковных лесах об опасности
Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.