Медведь растерзал двух россиян и несколько дней питался их телами

На Сахалине бурый медведь загрыз двух россиян и несколько дней питался их телами

На Сахалине под Озерском медведь растерзал двух человек. Об этом сообщает Citysakh.ru.

По данным издания, хищник напал на мужчину и женщину в районе реки Игривой Корсаковского района. Он загрыз их, а затем несколько дней питался их телами.

После случившегося животное застрелили егеря.

В Министерстве лесного хозяйства Сахалинской области информацию о случившемся не подтвердили.

Ранее на Урале 71-летнему грибнику, у которого был с собой только нож для срезания грибов, удалось выжить после сражения с медведем. Россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя, после чего хищник проснулся и набросился на грибника. В схватке с животным россиянин потерял ухо.