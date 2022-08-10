В Мелитополе произошел взрыв в центре выдачи гуманитарной помощи

В Мелитополе самодельное устройство взорвалось у центра выдачи гуманитарной помощи

В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе в ночь на 10 августа произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрывом в здании выбило стекла. Пострадавших, а также существенных разрушений нет, отметил Рогов.

По данным чиновника, сработало самодельное взрывное устройство. Целью взрыва он назвал запугивание мирное население и срыв оказания помощи людям.

В ночь на 8 августа сообщалось, что российская система противовоздушной обороны отразила удар ВСУ по Мелитополю. Отмечалось, что две ракеты были запущены по городу около 00:30 по местному времени. Их сбили системы ПВО.