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Стало известно о взрыве в Мелитополе

ТАСС: взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, сработала система ПВО

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Взрыв прогремел в Мелитополе вечером в среду, 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что обстановка на улицах спокойная, клубов дыма или пожара не видно.

В ночь на 10 августа в Мелитополе произошел взрыв в центре выдачи гуманитарной помощи: сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших, а также существенных разрушений в результате произошедшего нет.

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Марина Совина
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