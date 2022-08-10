Стало известно о взрыве в Мелитополе

ТАСС: взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, сработала система ПВО

Взрыв прогремел в Мелитополе вечером в среду, 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что обстановка на улицах спокойная, клубов дыма или пожара не видно.

В ночь на 10 августа в Мелитополе произошел взрыв в центре выдачи гуманитарной помощи: сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших, а также существенных разрушений в результате произошедшего нет.