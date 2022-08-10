Мошенники обманули военного из Чечни на миллион рублей

Представившиеся сотрудниками Центробанка мошенники украли у военного из Чечни 1 млн рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка, обманули военного из Чечни Азамата Тапаева на миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уроженец Астрахани служит в Грозном в части, относящейся к пограничному управлению. Недавно с Тапаевым связался мужчина, назвавший себя сотрудником Центробанка. Он заверил военного в том, что учреждению необходима его помощь — по словам военного, ЦБ вычисляет мошенников из ВТБ, оформляющих неофициальные кредиты.

Позже Тапаеву позвонил якобы сотрудник ФСБ и подтвердил слова первого мужчины. Он убедил военного следовать всем инструкциям.

По просьбе мошенников Тапаев оформил кредит на 1,2 миллиона рублей, из которых почти сразу вывел в наличные 970 тысяч рублей и положил их на счет неизвестных. Военный неделю ждал отклика о проделанной работе, после чего догадался, что его обманули. Тапаев обратился в полицию.