В МИД ответили на вопрос о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС

Галузин: Эксперты готовят доклад о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС

Комиссия экспертов готовит доклад о последствиях потенциальной приостановки членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). На вопрос о последствиях изменения статуса Еревана в интервью RTVI ответил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Четыре лидера поручили подготовить доклад о возможных последствиях приостановления участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Так что я уверен, что экспертами будут проработаны и экономические, и юридические аспекты», — рассказал дипломат.

Он напомнил, что Ереван принял законодательство о стремлении в Евросоюз, членство в котором несовместимо с участием в работе ЕАЭС.

В интервью Галузин также рассказал, что украинские власти перешли от угроз в адрес Белоруссии к практическим действиям. Так дипломат прокомментировал удар беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми под Брянском.