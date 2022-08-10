Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала способ употреблять грибы и хорошо себя чувствовать

Диетолог Дюваль: от употребления грибов изнашивается ЖКТ

Фото: Shutterstock

Из-за употребления грибов изнашивается ЖКТ, уверена врач-диетолог Анжелика Дюваль. Способ есть грибы и хорошо себя чувствовать она назвала в интервью для «Москва 24».

Дюваль рассказала, что эта группа продуктов противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с желчным пузырем и поджелудочной железой. Дело в том, объяснила эксперт, что грибы тяжело перевариваются, а недопереваренная пища, которая попадает в кишечник, способствует нарушению микрофлоры. В итоге могут возникнуть неприятные последствия: метеоризм или воспалительные заболевания, подчеркнула диетолог.

Даже если человек не страдает от проблем с ЖКТ, то, по мнению Дюваль, все равно не стоит употреблять грибы ежедневно: они являются тяжелым для переваривания продуктом, который изнашивает желудочно-кишечный тракт. Диетолог дала совет есть грибы не чаще одного-двух раз в неделю за сезон. Такого количества, по ее словам, вполне достаточно, чтобы получать питательные вещества, которые содержатся в грибах, и при этом хорошо себя чувствовать.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Кроме того, Дюваль призвала воздержаться от блюд с грибами по вечерам. «Как правило, сами по себе грибы никто не ест: их сочетают с картошкой, маслом. Это очень тяжелая пища, которую не нужно есть в вечернее время», — объяснила она свою рекомендацию и предупредила, что в таком случае организм всю ночь будет переваривать еду, вместо того, чтобы восстанавливаться.

В заключение врач порекомендовала употреблять грибы в первой половине дня и сочетать их со свежими помидорами, поскольку они ускоряют процесс переваривания.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде дыни. По ее словам, этот продукт не следует употреблять людям с обострением язвы желудка или с сахарным диабетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево
Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына
В России одиннадцатилетний подросток поджег школу
Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах
Аксенов рассказал об ущербе от взрывов в поселке в Крыму
В России китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских
Впервые обнаружен газовый диск вокруг гигантской планеты
ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном
МЧС предупредило отдыхающих в подмосковных лесах об опасности
Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.