Диетолог назвала способ употреблять грибы и хорошо себя чувствовать

Диетолог Дюваль: от употребления грибов изнашивается ЖКТ

Из-за употребления грибов изнашивается ЖКТ, уверена врач-диетолог Анжелика Дюваль. Способ есть грибы и хорошо себя чувствовать она назвала в интервью для «Москва 24».

Дюваль рассказала, что эта группа продуктов противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с желчным пузырем и поджелудочной железой. Дело в том, объяснила эксперт, что грибы тяжело перевариваются, а недопереваренная пища, которая попадает в кишечник, способствует нарушению микрофлоры. В итоге могут возникнуть неприятные последствия: метеоризм или воспалительные заболевания, подчеркнула диетолог.

Даже если человек не страдает от проблем с ЖКТ, то, по мнению Дюваль, все равно не стоит употреблять грибы ежедневно: они являются тяжелым для переваривания продуктом, который изнашивает желудочно-кишечный тракт. Диетолог дала совет есть грибы не чаще одного-двух раз в неделю за сезон. Такого количества, по ее словам, вполне достаточно, чтобы получать питательные вещества, которые содержатся в грибах, и при этом хорошо себя чувствовать.

Кроме того, Дюваль призвала воздержаться от блюд с грибами по вечерам. «Как правило, сами по себе грибы никто не ест: их сочетают с картошкой, маслом. Это очень тяжелая пища, которую не нужно есть в вечернее время», — объяснила она свою рекомендацию и предупредила, что в таком случае организм всю ночь будет переваривать еду, вместо того, чтобы восстанавливаться.

В заключение врач порекомендовала употреблять грибы в первой половине дня и сочетать их со свежими помидорами, поскольку они ускоряют процесс переваривания.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде дыни. По ее словам, этот продукт не следует употреблять людям с обострением язвы желудка или с сахарным диабетом.