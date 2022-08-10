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Спорт

Роднина оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки

Роднина назвала абсурдом лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила действия литовских властей, которые лишили госнаград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщает Sport24.

Она назвала действия иностранных руководителей бессмысленными. «Каждое новое решение — все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же спортсменами? Полный абсурд», — заявила Роднина.

Она также отметила, что Дробязко и Ванагаса нужно поддержать. «А менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами», — добавила Роднина.

Ранее стало известно, что Дробязко и Ванагас были лишены госнаград. По словам президента республики Гитанаса Науседы, выступлениями в России спортсмены перечеркнули все свои заслуги перед страной. В 2000 году пара завоевала бронзу на чемпионате мира в танцах на льду, за что была удостоена рыцарских крестов ордена Гедиминаса.

Дробязко и Ванагас пять раз представляли Литву на Олимпийских играх. Они приняли гражданство страны после распада СССР.

Алексей Гусев
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