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Россиян захотели штрафовать за один вид нарушений

В России захотели ввести штрафы за препятствование тушению лесных пожаров

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Министерство юстиции, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития захотели ввести в России штрафы для тех, кто владеет или арендует лесные участки, но препятствует тушению природных пожаров. О наказании за один вид нарушений сообщают «Ведомости».

На данный момент, если арендатор или собственник не пускают на свой участок пожарную машину для тушения огня, то они не несут за это никакой ответственности. Таким образом власти хотят дополнить новой нормой статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации».

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Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя. Для граждан сумма достигает от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей. Лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае нарушения придется заплатить от 35 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 150 до 250 тысяч рублей.

В марте 2022 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для россиян за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Также предлагалось вдвое увеличить штрафы за то же самое нарушение для должностных и юридических лиц.

Нина Ташевская
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